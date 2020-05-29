中職／霸能7局好投　猛獅中斷連23場全壘打紀錄

中職樂天桃猿今天出征台南統一獅主場，靠著洋投霸能一夫當關表現，主投7局只被敲出2支安打，飆出5次三振奪勝，猿隊終場以3:1贏球，也中斷獅隊連23場開轟的團隊紀錄。
霸能這場投得虎虎生風，前5局沒被對手敲出安打，猿隊4局下利用三壘手郭阜林、外野手蘇智傑接球失誤，先馳得點。
8局下猿隊再利用陳晨威高飛犧牲打拉開比數，獅隊雖然8局下由陳傑憲適時安打追分，9局上朱育賢又敲出高飛犧牲打，猿隊守護神王躍霖關門成功，讓獅隊吞下2連敗。
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