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中職／霸能7局好投　猛獅中斷連23場全壘打紀錄

記者吳政紘/綜合報導-2020-05-29 23:20:58
▲樂天桃猿洋投霸能和在觀眾席的家人看板合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.05.02）
中職樂天桃猿今天出征台南統一獅主場，靠著洋投霸能一夫當關表現，主投7局只被敲出2支安打，飆出5次三振奪勝，猿隊終場以3:1贏球，也中斷獅隊連23場開轟的團隊紀錄。

霸能這場投得虎虎生風，前5局沒被對手敲出安打，猿隊4局下利用三壘手郭阜林、外野手蘇智傑接球失誤，先馳得點。

8局下猿隊再利用陳晨威高飛犧牲打拉開比數，獅隊雖然8局下由陳傑憲適時安打追分，9局上朱育賢又敲出高飛犧牲打，猿隊守護神王躍霖關門成功，讓獅隊吞下2連敗。

 

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