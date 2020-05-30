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NBA／非裔男遭惡警壓頸身亡　名球評節目中爆氣說重話

記者劉祐廷/綜合報導-2020-05-30 20:28:28
▲前NBA球星、現任球評的Jalen Rose。（圖／美聯社／達志影像）

日前美國明尼蘇達州一名非裔美籍男子George Floyd，遭員警當街以膝蓋壓制頸部長達5分鐘，最終窒息送醫不治。此事件點燃黑人族群對警方執法過當的怒火，甚至引發激烈暴動，前NBA球星、現任球評的Jalen Rose在節目中痛斥美國仍存在的種族歧視。

George Floyd日前在明尼阿波利斯遭警方以膝蓋壓制頸部，雖然過程中他表明「我不能呼吸」，甚至有路人也質疑警方執法過當，但該員警卻不予理會，最終導致這場悲劇。

「我希望美國人可以跟他們喜歡黑人文化一樣喜歡黑人。」Jalen Rose在ESPN節目《Get Up!》中說出重話。「往往就只接受那些黑人文化裡美好的事物，特別是談到娛樂和運動員的部分。」

「我們在這世界上不是只生來娛樂他人的。」Jalen Rose表示，非裔族群也是活生生的人，同時也擁有各種智慧、也有職業道德、紀律和天賦，也和世界上所有種族一樣，都是克服諸多困難才走到今天。

Jalen Rose接著說：「這狀況並非最近才開始發生，你可以去Google，過去我們黑人曾被強力水柱驅離，甚至被放狗攻擊，但我們都克服了。我夠老，所以我知道『我有一個夢』、『對抗強權』、『去你的警察』這些口號，現在則是『我不能呼吸』。」

 

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