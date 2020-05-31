NBA／打架事件真相為何？柯爾：喬丹說的和我所知的不同

公牛王朝紀錄片《最後之舞》透露了許多當年球隊中的細節，然而它一面倒偏向Michael Jordan的立場，卻遭致不少人的批評。今天勇士總教練Steve Kerr就認為片中有一部分和他記憶中的場景不太一樣。Kerr和Jordan不打不相識的故事一直為老球迷所津津樂道，雖然這位白人球員在體能上並不出眾，但他憑藉著自己旺盛的鬥志和好勝心，贏得了「籃球之神」的尊敬，也應證了那支球隊傳說中充滿競爭的氛圍。不過關於這場衝突，Kerr認為自己的記憶和Jordan在片中描繪的不同，《最後之舞》裡Jordan說他在打了Kerr後，主帥Phil Jackson立刻將他趕出球場。「我記得的情況是：就在一片混亂的時候，Phil正要上樓去他的辦公室接一個來自聯盟或者其他人的電話，而就在那時衝突發生了。」Kerr說，「之後，Phil下樓來看我們發生了什麼事。我記得他走過來和我說：『你得把它清理乾淨』，我說：『我的眼睛還是和Michael的關係？』。」在此事之後，Jordan親自向Kerr道歉，兩人也冰釋前嫌。在1997年總冠軍賽第6戰上，Kerr接獲Jordan的傳球並投進致勝一擊，他們在那個晚上獲得了隊史的第5座冠軍。