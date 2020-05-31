NBA／力挺里拉德意見　比爾也表態沒季後賽打就不上

NBA近期開始著手準備復賽，而要以什麼樣的形式重新展開賽程，目前聯盟和球團還在討論當中。不過不少球員已經明確表達他們的意見，巫師「一哥」Bradley Beal今日受訪時就表示自己力挺拓荒者球星Damian Lillard的言論，如果沒有機會打季後賽，那他寧願不上場。根據報導，聯盟目前有可能採取直接進入季後賽、或是採用世界盃循環賽的模式讓數支球隊去爭取分區第7、第8種子的席次。而Lillard日前公開表示，如果最終採用的方案拓荒者會直接被淘汰的話，那他將坐在板凳上、不會去打完那些剩餘的「消化比賽」。針對這一番發言，不少人都給出批評，《ESPN》評論員Dan Orlovsky就認為Lillard有點「恃寵而驕」，畢竟目前環境困難，很多人甚至都還不能工作，球員能回到球場上打球應該要珍惜才是，不應該視之為理所當然、甚至心生排斥。不過球隊處境和Lillard接近的Beal，則是選擇力挺前者，「我看到了他的採訪，我也是這樣，我的情況也是如此。我支持Damian，我沒有對他的話感到生氣。如果我們球隊復賽後沒有任何季後賽的機會，我都懷疑球隊會不會讓我打每一場比賽。我非常肯定管理層想保護我們，免於愚蠢地受傷。」目前拓荒者和巫師分別排在西區和東區的第9名，而前者距離第8的灰熊有3.5場勝差，後者則是距魔術5.5場勝差。因此他們需要改變賽制、或是恢復足夠的例行賽場次，才有機會能夠迎頭趕上季後賽列車。