NBA／禿曼巴：湖人這一季沒有奪冠等同失敗

在新型冠狀病毒疫情趨緩的情況下，NBA近期積極討論復賽事宜，而這對於本季雄心勃勃的洛杉磯湖人來說，無疑是一大好消息。球隊控衛「禿曼巴」Alex Caruso也在受訪時表示，本季如果沒有奪冠那就等同失敗。湖人去年季後如願得到禁區大將Anthony Davis，再加上陣中頭號球星LeBron James本季「滿血」回歸，打出準MVP等級的身手，目前球隊戰績高居西區第一，也被外界視為是奪冠大熱門。「很明顯我們這支洛杉磯在地的球隊是眾星雲集的，人們希望我們能得到冠軍，而且已經有很多人在關注我們的表現。」Caruso這麼說道，「我們不需要討論這些，我們很清楚唯一的目標是什麼，如果我們贏不了，那基本上就是失敗。贏得總冠軍就是我們的目標。」不過湖人也有他們擔憂的東西，考慮James偏高的年紀，以及球隊其他主力角色球員都是在聯盟打滾多年的老將，因此他們比起其他隊伍更有時間上的壓力，迫切希望能在這一季一舉登頂。「我們在季前賽時就討論要奪下總冠軍了。」Caruso說雖然球隊在去年12月時因為一些球員缺陣而連敗了4、5場，不過大家還是信心滿滿，每個人都很有經驗和這會。「在賽季中，我們討論如何打好比賽，如何培養優秀的習慣以及需要改進的地方」