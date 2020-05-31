中職／萊恩獲魚頭君邀請　與陳時中部長相見歡

▲台南市長黃偉哲（中左三）與陳時中（中戴口罩者）合影。（圖／獅隊提供）

▲萊恩手繪樂活防疫送給陳時中部長。（圖／獅隊提供）

昨日台南棒球場精彩猿獅三連戰第二場，獅子軍後來居上以7比5勝出擊敗猿隊，前兩戰雙方各拿下一勝一敗。昨晚賽事後半段，最受球迷關注萊恩、魚頭君應援及舞蹈表演，比賽後半段萊恩、魚頭君消失在棒球場，引起球評主播陳捷盛關切，原來萊恩、魚頭君出任務去找「防疫五月天」阿中部長，表達心中的感謝。陳時中推廣樂活防疫，連續兩天來到台南府城協助推廣觀光美食，魚頭君身為臺南市觀光旅遊局吉祥物，也特別萊恩一同出席昨晚台南市政府特別舉辦「阿中自助餐」，萊恩接獲魚頭君邀請，心情特別開心，備感榮幸，也特別親自手繪陳時中部長Ｑ版人像，昨晚親自將萊恩手繪塗鴉本送給陳時中部長，裡面除了Ｑ版阿中部長圖案外，萊恩也特別繪製萊恩及加油標語口號，感謝防疫中心及醫療前線的每一位夥伴，讓台灣的中華職棒賽事能夠順利開打，也讓民眾能進場觀賽。萊恩表示：「很開心，自己還有工作做，跳舞表演帶給球迷歡樂，我是幸福的，也希望全球疫情逐漸趨緩，回到正常的生活」本次防疫五月天指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、專家組召集人張上淳也特地來到台南推廣觀光，萊恩除了準備手繪阿中部長外，也特別代表統一獅，準備統一獅台南主場球衣，每件繡上專屬姓名及「0」確診背號，表達對於他們的辛勤努力予以感謝，一間屬於臺南人榮耀的棒球球衣，讓魚頭君Ｘ萊恩秘密任務圓滿順利。