日職／猛虎救世主！撐起低迷虎軍的剛腕投手郭李建夫

Tom O'Malley、

曾被認為是「猛虎的救世主」，「魅力的剛腕」，前阪神虎隊旅日好手郭李建夫的名字，再次被日本媒體《Daily Sports》提及，因為今年是球團創立第85年，阪神大膽啟用8名洋將，想要奪回冠軍。郭李建夫是在1992年巴塞隆納奧運會幫中華隊拿下銀牌後，隔年跟阪神簽約，因為他幫國家奪下銀牌，又有「銀腕」之稱。1993年，他跟阪神簽下1200萬年薪的合約，他說：「我從小就想去日本打球，終於可以實現這樣的夢想。」而也意外爆出，郭李建夫的祖父，以前是日本國軍的翻譯，因此或許有點緣分。不過當時一場球只能用2名外籍球員，阪神已經有Jim Paciorek這兩名球員在。然而Jim Paciorek因為腰痛，所以緊急登錄郭李建夫，他在5月21日上一軍，馬上就在對中日之戰中出賽，1局無失分，他賽後說：「有點緊張，但是在出賽前，在投手丘稍微冷靜一下，然後專心在控球上。」隔天報紙以《首位虎合體！魅力十足的剛腕》來形容郭李建夫的魅力，7月9日，面對巨人隊，他在平手的9局上場登板，同樣演出1局無失分好投，最後靠關川浩一的再見四壞球保送，拿下生涯首勝。他說：「我已經有點習慣環境，所以比較輕鬆了。」隔天報紙又刊出他是《猛虎的救世主》。總計他在1993年出賽27場，5勝4敗，2次救援成功，防禦率3.69。1994年他出賽49場，7勝5敗，2救援成功，防禦率3.14，1995年他先發3完投2完封，單季5勝10敗，防禦率3.37，1996年主要以中繼為主，45場出賽，8勝9敗，15救援成功，防禦率3.62。1998年郭李建夫在阪神最後一年，出賽11場，2勝1敗，防禦率4.61，隔年就回到中職加盟和信鯨隊，並投出單季15勝的成績。