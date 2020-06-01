NBA／何時意識到勇士將成王朝？柯爾：2015年西決

金州勇士5年內奪下3座冠軍，雖然上一季因為傷病未能完成三連霸的偉業，但不少人已經將他們視為是現代籃球中最偉大的球隊。而當總教練Steve Kerr被問到是何時意識到勇士將建造一個王朝時，他給出了自己的答案。「對我來說，是在贏下2015年的西區決賽的那時。」Kerr這麼說道，「最後45秒我們大概還領先了12分，我就站在中場附近，靠在記分板上。當時是死球，那一刻我意識到我們要贏了，球迷以及我們的球隊也意識到了。我只是全​​力以赴，我記得我在看著甲骨文球館的全景時，我沉浸其中。那是難以置信的時刻，我們終於在40年後首次重返總冠軍賽。」2014-15賽季是Kerr接手勇士總教練後的第一年，結果他們該季就拿到了67勝，並且在季後賽一路擊敗了鵜鶘、灰熊，西區決賽以4:1打敗火箭，最終在總冠軍賽以4:2勝過LeBron James率領的騎士。談及自己接手之前的勇士，Kerr認為就像是一座還沒被開採的金礦，「當你在2015年前去到甲骨文球場，並且目睹勇士在比賽中表現不佳時，你仍能感覺到人群中有股能量，你能看到這支球隊背後的城市力量，奧克蘭、舊金山甚至整個灣區。誰不想住在灣區？有人會不想在這些球迷面前比賽？」