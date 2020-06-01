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MLB／球員工會新提案　比賽增加114場還要補助

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-01 11:57:57
▲2019年大聯盟選秀會。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟球員工會今天繳交新的提案給大聯盟，其中包括114場比賽提案，加上球員可跳脫合約，以及球員需要得到停賽補助等。

原本大聯盟提議比賽為82場，季後賽改制，加上球員薪資要減少60％以上，球員工會拒絕，並且提出新案。

根據球員工會提案，賽事將於6月30日重啟，最後將於10月31日結束，球員工會也希望聯盟將提供1億美元的補助金，以彌補球員要重啟春訓的金額。

此外，若要重新開始賽事，代表4個月內要結束114場比賽，雙重賽就不說，可能連戰的比例也會增高。

 

 

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