MLB／球員工會新提案　比賽增加114場還要補助

原本大聯盟提議比賽為82場，季後賽改制，加上球員薪資要減少60％以上，球員工會拒絕，並且提出新案。
根據球員工會提案，賽事將於6月30日重啟，最後將於10月31日結束，球員工會也希望聯盟將提供1億美元的補助金，以彌補球員要重啟春訓的金額。
此外，若要重新開始賽事，代表4個月內要結束114場比賽，雙重賽就不說，可能連戰的比例也會增高。
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此外，若要重新開始賽事，代表4個月內要結束114場比賽，雙重賽就不說，可能連戰的比例也會增高。
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