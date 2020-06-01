日職／日職聯盟公布開幕對戰　火腿「大王」將對決西武隊

日職聯盟今天發布，6月19日起開幕對戰行程，火腿隊將跟西武展開三連戰，也就是說，台灣好手「大王」王柏融將出征大都會人壽巨蛋。其他球隊對戰，如軟銀跟羅德隊將在福岡巨蛋開打，樂天與歐力士進行三連戰。而為了避免新冠肺炎的傳染，目前交流戰、明星賽都中止，季後賽也以央聯可能取消，洋聯減少賽事的方向邁進。日本一冠軍戰預計在11月21日舉行。