警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／回顧最強棒球美少女　稻村亞美來台開球大秀球技

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-02 01:19:13
▲稻村亞美曾來台灣開球（圖／取自CPBLTV)
日本職棒即將在6月19日開幕，不過趁著還有2周時間，日本媒體也回顧中職過去開球美女，2016年5月7日，來自日本的棒球美少女稻村亞美，就掀起一陣「棒球熱」。

▲稻村亞美曾來台灣開球（圖／本報資料照）
▲稻村亞美曾來台灣開球（圖／本報資料照）
以「神揮棒」聞名的稻村亞美，在日本是從事藝人、模特兒等工作，而她受邀並非開球，而是揮棒，剛好中信兄弟適逢「女孩日」，她以棒球美少女代名詞攻陷台灣球迷的心。

▲稻村亞美（圖／取自稻村亞美IG)
▲稻村亞美（圖／取自稻村亞美IG)
只看當時主持人羅國禎邀請她模仿「亞力士」，她就馬上模仿出來，接著「松田宣浩」的打擊姿勢也難不倒她，而兄弟邀請許銘傑跟他進行一打席對決，最後她敲出三游滾地球。

▲稻村亞美。（圖／取自Oricon
▲稻村亞美。（圖／取自Oricon News\)
 

 

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀