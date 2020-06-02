中職／回顧最強棒球美少女　稻村亞美來台開球大秀球技

▲稻村亞美曾來台灣開球（圖／本報資料照）

▲稻村亞美（圖／取自稻村亞美IG)

▲稻村亞美。（圖／取自Oricon News\)

日本職棒即將在6月19日開幕，不過趁著還有2周時間，日本媒體也回顧中職過去開球美女，2016年5月7日，來自日本的棒球美少女稻村亞美，就掀起一陣「棒球熱」。以「神揮棒」聞名的稻村亞美，在日本是從事藝人、模特兒等工作，而她受邀並非開球，而是揮棒，剛好中信兄弟適逢「女孩日」，她以棒球美少女代名詞攻陷台灣球迷的心。只看當時主持人羅國禎邀請她模仿「亞力士」，她就馬上模仿出來，接著「松田宣浩」的打擊姿勢也難不倒她，而兄弟邀請許銘傑跟他進行一打席對決，最後她敲出三游滾地球。