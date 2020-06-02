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日職／巨人、西武熱身賽　陽岱鋼獲先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-02 01:28:46
▲讀賣巨人隊陽岱鋼。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）
日職聯盟今天（2）日開始熱身賽，台灣好手陽岱鋼所屬巨人隊將跟吳念庭選手所屬的西武獅隊交手，陽岱鋼獲得先發、八棒，日媒預測他將會鎮守中外野。

巨人打線如下：

１番・二壘　吉川尚輝 

２番・遊撃　坂本勇人

３番・右外野　Parra

４番・三壘　岡本和真

５番・左外野　亀井善行

６番・一壘   中島宏之

７番・捕手　大城卓三

８番・中外野　陽岱鋼

９番・ＤＨ　（左投）石川慎吾、（右投）松原聖彌

先發投手菅野智之，用球數限定50球左右。
 

 

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