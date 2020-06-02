日職／巨人、西武熱身賽　陽岱鋼獲先發

１番・二壘 吉川尚輝

２番・遊撃 坂本勇人

３番・右外野 Parra

４番・三壘 岡本和真

５番・左外野 亀井善行

６番・一壘 中島宏之

７番・捕手 大城卓三

８番・中外野

９番・ＤＨ （左投）石川慎吾、（右投）松原聖彌

日職聯盟今天（2）日開始熱身賽，台灣好手陽岱鋼所屬巨人隊將跟吳念庭選手所屬的西武獅隊交手，陽岱鋼獲得先發、八棒，日媒預測他將會鎮守中外野。巨人打線如下：先發投手菅野智之，用球數限定50球左右。