日職／火腿熱身賽出戰羅德　「大王」王柏融可望出擊！

日本火腿鬥士隊台灣好手「大王」王柏融今天可望在熱身賽出戰羅德隊先發出賽，儘管日前日媒預測他不是先發名單，但是就現狀看來，他依舊有機會直接站穩先發。火腿隊去年火力是洋聯最慘，尤其全壘打數不足，今年找來洋將紐維拉，不過他因為闌尾炎開刀，是否可以趕上6月19日開幕都是未知數。王柏融在熱身賽狀況很好，官辦熱身賽打擊率就高達3成，練習賽打擊率也一度衝到5成，並且還有全壘打演出。