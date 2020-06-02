NBA／痛批川普躲在白宮　波總：他就像個懦夫

美國警察暴力執法導致黑人民眾George Floyd枉死一事，引發了大規模的抗議，馬刺總教練Gregg Popovich今日發言痛批美國總統川普(Donald J. Trump)，認為他在出事後一直躲著，甚至沒有發表任何講話，就像個懦夫一樣。「讓我憤怒的是，我們都看到這種警察暴力和種族主義，我們以前也都見過，但是沒有任何改變。」Popovich針對這次美國再次掀起種族矛盾爭端，這麼說道，「這就是為什麼這些抗議者們非常憤怒。但是如果沒有領導力以及知道問題出在哪裡，永遠都不會發生改變。」隨後Popovich把矛頭指向了川普，「他是一個懦夫，這就是為什麼他躲在白宮的地下室裡。這很莫名其妙，如果川普有一點腦子，他都會站出來說一些話並且把人們團結起來。但是他毫不在乎。即便是事情演變到現在的情況。他就是這麼瘋狂且只關心自己。」「現在需要做什麼已經非常清楚了。我們需要一個能站出來並公開說：『黑人的命也是命』的總統。哪怕就說出這些話。但是他不會說，因為對他來說，更重要的是安撫他的那一小部分追隨者。」Popovich氣憤的說道。根據目前最新的報導，川普要求各州出動員警控制暴動，否則他將會援引《叛亂法》出動美軍來鎮壓。他警告說：「正在動員所有聯邦和地方資源，包括行政和軍事人員，以保護那些守法美國公民的權利。」而NBA方面，也有多名球員參加了示威遊行，包括新「狼王」Karl-Anthony Towns、塞爾提克「探花」前鋒Jaylen Brown以及76人球星Tobias Harris。另外，球員的意見領袖LeBron James和Stephen Curry等人也紛紛在社群網站上譴責這起暴力事件，要求國家正視種族歧視問題。