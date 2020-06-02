NBA／報復詹娜給自己戴綠帽　西蒙斯和辣妹前女友復合

費城76人球星Ben Simmons是聯盟中有名的花花公子，他和卡戴珊家族的名模Kendall Jenner的感情故事也一直讓外人霧裡看花。近期又有媒體在報導中指出，Simmons已經在和前女友Tinashe約會，似乎是為了報復Jenner的出軌。Simmons和Jenner甜蜜復合不到4個月，很快就遭遇到感情危機，後者近期被媒體拍到和太陽隊新星Devin Booker駕車出遊、宛若情侶，也讓被戴「綠帽」的Simmons不爽的在社群網站上寫道「請保持好距離！」在遭遇女友的背叛後，Simmons也開始放飛自我，先是拍到小模Yasmine Nicole打得火熱，之後又被媒體《sportsgossip》爆料正在和前女友Tinashe舊情復燃。其實當初Tinashe和Simmons之所以分手，就是因為Jenner的介入，27歲的她多才多藝會唱、會跳、會演，2018年開始和Simmons約會並進而交往，還曾經為男友寫歌，但這段感情最終卻因為第三者介入無疾而終。如今再度開始談情，也吸引了八卦媒體的目光。不過對比場下的花邊故事，Simmons今年在場上的表現遭遇了不少質疑，由於他的外線能力還是沒有改善，導致和自家超級中鋒Jorel Embiid始終不起反應，在停賽前甚至有消息指出76人球團會將其中一人交易走，並開始重建。如今復賽在即，76人本季的戰績和球賽內容顯然未達到外界的期望，或許Simmons更該把注意力放回到自己的籃球事業上，而不是在場下成為關注焦點。