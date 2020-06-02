NBA／老鷹一哥現身抗爭現場　發表演說激勵人心

明尼蘇達州男子George Floyd，日前在員警執法過當的過程中不幸身亡，此事點燃黑人族群怒火，抗爭行動全美遍地開花，甚至引發激烈暴動。其中老鷹隊新星Trae Young(楊恩)也參與亞特蘭大的抗議行動，並且在活動中發表演講，讓外界得以瞥見楊恩的領袖特質。George Floyd日前在明尼阿波利斯街頭遭警方以膝蓋壓制頸部長達5分鐘，雖然過程中他表明「我不能呼吸」，甚至有路人當街質疑警方執法過當，但該名員警卻不予理會，最終導致這場悲劇。楊恩參加了家鄉奧克拉荷馬州諾曼市的抗爭，他在過程中公開向群眾喊話，他表示雖然自己通常不公開談論這世界上發生的事，這一刻他認為有必要挺身而出。楊恩表示：「無論我身處何地，我都會盡我所能代表這座城市，我知道這個國家現在陷入一片混亂，最重要的是，我們凝聚在一起，並且為正確的事挺身而出是。不只是我，也不只是你，我們所有人團結起來，我相信正義就得以伸張、改變就能成真，而這就是我們正在做的。這是第一步，我以這座城市為傲，很榮幸來自諾曼市。」「沒有正義，就沒有和平。」楊恩補充表示，他每天都會為了公義，為了Floyd和他的家人祈禱，他說只要成千上萬的人這樣做，世界就有機會改變。