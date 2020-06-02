警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

非裔男遭施暴致死　前重量級拳王梅威瑟將負擔喪葬費

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-02 11:00:20
▲Floyd Mayweather（取自Floyd MayweatherＩＧ）
前世界5量級拳王Floyd Mayweather Jr.（梅威瑟）針對白人警官對George Floyd過當執法致死案，表示願意負擔受害者的喪葬費用。

Mayweather過去20年都默默負擔一些人的喪葬費，如：前世界超羽量級拳王Genaro Hernández的喪葬費。

Mayweather公司的代表表示：「他應該又會在那邊碎念跟生氣，不過他會負擔他的喪葬費用。」

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀