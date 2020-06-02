日職／大王睽違3月再度實戰！王柏融對羅德先發打五棒

日本火腿鬥士隊台灣好手「大王」王柏融今天在熱身賽出戰羅德隊先發出賽，儘管日前日媒預測他不是先發名單，但是就現狀看來，他依舊有機會直接站穩先發。
王柏融先發打打五棒，擔任指定打擊，這也是他繼3月22日後，再度於熱身賽後出賽。
以下為火腿打線：
1 西川遥輝 中
2 大田泰示 右
3 近藤健介 左
4 中田翔 一
5 王柏融 DH
6 渡邉諒 二
7 石井一成 遊
8 横尾俊建 三
9 清水優心 捕
先發投手 上沢直之
羅德隊先發投手為種市篤暉
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