日職／大王睽違3月再度實戰！王柏融對羅德先發打五棒

日本火腿鬥士隊台灣好手「大王」王柏融今天在熱身賽出戰羅德隊先發出賽，儘管日前日媒預測他不是先發名單，但是就現狀看來，他依舊有機會直接站穩先發。

王柏融先發打打五棒，擔任指定打擊，這也是他繼3月22日後，再度於熱身賽後出賽。

1 西川遥輝 中

2 大田泰示 右

3 近藤健介 左

4 中田翔 一

5 王柏融 DH

6 渡邉諒 二

7 石井一成 遊

8 横尾俊建 三

9 清水優心 捕

先發投手 上沢直之

羅德隊先發投手為種市篤暉

以下為火腿打線：