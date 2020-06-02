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日職／大王睽違3月再度實戰！王柏融對羅德先發打五棒

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-02 11:41:20
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日本火腿鬥士隊台灣好手「大王」王柏融今天在熱身賽出戰羅德隊先發出賽，儘管日前日媒預測他不是先發名單，但是就現狀看來，他依舊有機會直接站穩先發。 

王柏融先發打打五棒，擔任指定打擊，這也是他繼3月22日後，再度於熱身賽後出賽。

以下為火腿打線：

1 西川遥輝 中

 2 大田泰示 右

 3 近藤健介 左

 4 中田翔 一

 5 王柏融 DH

 6 渡邉諒 二 

 7 石井一成 遊

 8 横尾俊建 三

 9 清水優心 捕

 先發投手 上沢直之

 羅德隊先發投手為種市篤暉

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