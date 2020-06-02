ABL／夢想青年隊選訓賽登場　HBL、UBA群星參戰

▲林俊吉加盟寶島夢想家。（圖／夢想家提供）

夢想青年隊成軍選訓比賽將於6月19日及20日在台中市文心森林公園旁的惠中戶外球場舉行，備戰選訓賽的成員除了有中部UBA甲級優秀球員，如中州科大的斑霸、蘇格爾、白薩，還有在外求學的中部子弟兵蘇文儒、白曜誠、邱子軒與甫自東山高中畢業的林信寬等諸多選手。此外，寶島夢想家陣中的年輕球員王柏智、紀松佑以及新血林俊吉在東南亞職業籃球聯賽（ABL）恢復賽事之前，也都將加入夢想家青年隊訓練，並會參與此次的選訓賽，藉此維持個人手感及戰力。夢想青年隊目標朝「市民球隊」方向經營，並強調青年隊應有的最高紀律文化，嚴格執行球員不染髮，不嚼檳榔、不抽菸以及禁止進出不良場所等規定。平時球員除了積極投入訓練之外，也會參與球團舉辦的公益活動以及修習贊助商企業的實習課程。領隊詹正興強調，透過籃球訓練以及實務學習的相輔相成，不但能夠提供年輕球員舞台、發揮天賦才能，更期待能增加球員們自身的職場競爭力，累積更多工作經驗。「夢想家青年隊所秉持的理念並不是要做大事，而是想認真、用心的把小事做到最好。」領隊詹正興特別提到，目前的籃球環境中，有眾多優秀的中部球員在球技要進入最成熟的階段時，卻苦無舞台與伯樂，以致無法延續籃球生涯。球團成立夢想家青年隊，不僅搭建球員的追夢舞台，更提供企業實習的機會，而透過與在地企業合作的方式，也期待能夠突破同溫層，讓原本沒有觀看籃球賽事習慣的市民產生參與感，進而成為球迷，帶動中部地區的籃球風氣，為台灣的籃球運動注入新能量。