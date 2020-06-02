MLB／大聯盟大砍薪資　比賽只剩50場？

大聯盟出狠招，原本預計7月上旬開幕，但是受到球員工會反彈，修正案球員工會提出114場，6月30日開幕，反而讓雙方都越離越遠。

根據美國媒體《ESPN》報導，球員工會的提案大聯盟也提出反制，因為原本162場的比賽減下剩3分之一，所以球員扣薪也剩下全年的3分之一，恐怕雙方的歧見將越來越多。

因為新冠肺炎影響，大聯盟原本預計要提出82場比賽計畫，大砍球員薪資，經由球員工會反擊提出新案後，今天再度傳出大聯盟老闆有意見，考慮縮減為50場比賽。