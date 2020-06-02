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日職／陽岱鋼先發也敲安　可惜不敵158公里速球

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-02 16:33:55
▲陽岱鋼。（圖／蓋艾傳媒提供）
日職讀賣巨人今天出戰西武隊，台灣好手陽岱鋼在熱身賽４打數1安打，貢獻1打點，巨人終場以7:9不敵西武。

陽岱鋼這場先發鎮守中外野，打第八棒，前三打席分別是三壘滾地球出局，中外野高飛犧牲打，右外野飛球出局，之後再敲出中外野安打。

9局下他遇到速球投手平良海馬，平良動輒150公里以上速球，也被陽岱鋼頻頻擊出界外球纏鬥，最後158公里速球讓陽岱鋼敲出一壘方向滾地球出局。

 

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