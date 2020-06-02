NBA／當年快艇三巨頭為何沒奪冠？保羅透露最難控制因素

洛杉磯快艇過去由Blake Griffin、DeAndre Jordan和Chris Paul所組成的「三巨頭」，被視為當時的奪冠熱門，不過這樣的陣容最後卻與冠軍無緣，多年後這些球員各奔東西，已轉隊到雷霆的Paul近日談到當年的快艇，解釋當初沒能拿下隊史首冠的原因：運氣。





Chris Paul在快艇紀錄片《Blackballed》中表示：「總教練Doc Rivers總是說，要拿下一座總冠軍，你必須要非常幸運。我們沒有這樣的運氣。我認為Donald Sterling事件和我們球隊的缺點有關。但這絕對是道路上的顛簸，總是會遇到出乎意料的事，但這就是人生。」





洛杉磯快艇隊前老闆Sterling，在2014年與小女友的爭執的錄音被爆出，當時Sterling不滿女友在Instagram貼上與魔術強森的合照，錄音中說道：「你可以跟任何黑人睡，你可以做你任何想做的，但別把黑人帶到我的比賽當中。」





此音檔當年在NBA引起軒然大波，不少大咖球星都群起撻伐Sterling種族歧視言論，甚至連時任美國總統的歐巴馬也加入譴責行列，最終NBA總裁Adam Silver宣布Sterling被處以終身禁賽，在官司之後，Sterling也被迫轉賣球隊。





Paul之所以認為當年的快艇缺乏運氣，是因為他效力快艇的2011到2017期間，一共6度率領球隊闖進季後賽，卻每次都在第二輪就止步。Paul之後以自由球員身分與火箭簽約，正式宣告洛杉磯「Lob City」時代的終結。



