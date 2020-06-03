NBA／球隊本季防守崩盤　勇士助教：讓人不忍直視

金州勇士助教Ron Adams近期接受了《The Athletic》記者Tim Kawakami的採訪，他談及了球隊本季的防守，坦言確實和過往不能相比。但也誇讚了球隊一直保持著競爭意識，在本賽季已經基本上被放棄的情況下，做到這一點更加不容易。Adams說，「一方面，它(球隊防守)令人不忍直視。但是隨著賽季的推進。我知道人們對我們的期望很高，但顯然這個賽季對於我們所有人來說都會是個考驗。．．．話雖如此，我在多個方面都對球隊感到很驕傲。因為他們表現的很有競爭力，有些比賽我們打得很辛苦，但大多數時候，無論那天打球的是誰、無論那天我們有多少人在出賽名單上，那些上場比賽的球員，他們都嘗試努力去競爭了。」「他們合作得很出色，他們努力作好防守，看到這一點讓人高興。」Adams對於子弟兵的表現稱讚道，「他們都很棒，一直保持著熱情和職業精神，特別是在你只贏了15場球時還要用高昂的鬥志上場打球，這並不容易。但大多數時候，這些球員每天都是這麼做。」勇士今年賽季失去了多名能力出色又有經驗的側翼球員，包括選擇離隊的Kevin Durant、被交易出去的Andre Iguodala以及還在養傷的Klay Thompson，過去都是球隊在場上的防守要角。因此今年他們在防守端的崩盤其實並不讓人意外，本季他們的防守效率值為113.8，場均失分為115，在聯盟都是末段班的水準。而對比上一季，這兩項數據為109.5和111.2。