NBA／讚威金斯全能肯防守　勇士助教：天空才是他的極限

金州勇士本季進入到短暫的重建期，目前戰績已確定無緣季後賽，也讓許多球迷相當失望。不過他們並非一無所獲，在季中透過交易得到狀元前鋒Andrew Wiggins，助教Ron Adams相當看好他，直言只要練好投籃這位年輕球星的未來將不可限量。Wiggins過去在灰狼隊效力時，就被外界認為是明日之星，但幾年過去了，他得分的表現雖然穩定，但始終沒有突破性的成長，而且在場上其他的貢獻也乏善可陳。也讓明尼蘇達失去耐心，將其交易到灣區。談到Wiggins為勇士打得這12場比賽，Adams認為這位年輕人表現出色，「人們總是只看得分或投籃。我不認為他從外圍投射很穩定。但是他確實表現出自己是一位非常、非常出色的全能球員。」「我對他的防守表現——特別是針對持球者的防守——感到非常滿意。我認為他做得很好，在對抗聯盟中最好的球員時，他樂於和他們進行對抗，並且真的提升了自己的比賽內容到能和這些球星相抗衡的程度。我認為他在場上比賽的內容很好——包括他的傳球和他的突破。」Adams言談中給予Wiggins相當高的評價，甚至表示「天空才是這個傢伙的極限」。當然Adams也坦言Wiggins在比賽中的許多方面還需要改善，「我認為他應該可以更好地保護籃板。他的投籃命中率不錯，但他的投籃動作要做一些改變，要保持穩​​定性。根據我的判斷，只要他是用他的下半身去投籃時，他很少投丟。但可惜他並不能一直維持這樣的方式投籃。」而當被問到Wiggins是否比D’Angelo Russell更適合勇士隊時，Adams表示Russell非常有進攻天賦，但在防守端還可以再更努力，他必須在職業生涯的下一個階段去提升這一點，不過以這一季的相處經驗來說，自己很享受和Russell共事的時光。