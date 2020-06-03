NBA／擔下佛洛伊德遺志　退役球星：我將陪他女兒走紅毯

非裔美籍男子George Floyd被員警壓頸身亡，再次點燃黑人族群怒火，而在此事件中頻繁現身的退役NBA球星Stephen Jackson，正是Floyd的多年好友，根據《CBS》報導，Jackson有意成為Floyd女兒Gianna的代理父親。





「他永遠都沒機會看她長大，看她畢業，也沒機會看她走紅毯。如果她有什麼問題需要父親解決，她永遠都沒有這個機會了。」Stephen Jackson表示，他會擔負起Gianna成長的一切責任，「那些他曾經說過，而現在會錯過的事，我都會為他達成。我要陪她走過紅毯，我會在那裡陪她，我會在那裡擦拭她的眼淚，我會為了你和Gigi在那裡。或許Floyd不在了，但為了他我會在。我就是為了正義才來到這裡，為了我的兄弟我們會討回公道。」





George Floyd日前在明尼阿波利斯街頭遭警方以膝蓋壓制頸部長達5分鐘，雖然過程中他表明「我不能呼吸」，甚至有路人當街質疑警方執法過當，但該名員警卻不予理會，最終導致這場悲劇。





在Floyd死後，美國各地民眾都組織抗議遊行，甚至引起暴動，趁火打劫的事件頻傳，在警民衝突加劇的情況下，美國總統川普打算用軍事武力鎮壓，引發各界大力撻伐。









