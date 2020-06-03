日職／王柏融再度先發打五棒　對戰羅德鎮守左外野

1 西川遥輝 中

2 大田泰示 右

3 近藤健介

DH 4 中田翔 一

5 王柏融 左

6 渡邉諒 二

7 横尾俊建 三

8 宇佐見真吾 捕

9 中島卓也 遊

先發投手 河野竜生

羅德隊先發投手二木康太

日職火腿隊今天在熱身賽出戰羅德隊，台灣好手王柏融先發擔任左外野手，打第五棒，連續2場先發出賽。王柏融昨日比賽中3打數1安打，不過也有敲出中外野安打，表現算是穩定，而他在熱身賽打擊率也是3成。以下為火腿打線：