日職／王柏融再度先發打五棒　對戰羅德鎮守左外野

日職火腿隊今天在熱身賽出戰羅德隊，台灣好手王柏融先發擔任左外野手，打第五棒，連續2場先發出賽。
王柏融昨日比賽中3打數1安打，不過也有敲出中外野安打，表現算是穩定，而他在熱身賽打擊率也是3成。
以下為火腿打線：
1 西川遥輝 中
2 大田泰示 右
3 近藤健介
DH 4 中田翔 一
5 王柏融 左
6 渡邉諒 二
7 横尾俊建 三
8 宇佐見真吾 捕
9 中島卓也 遊
先發投手 河野竜生
羅德隊先發投手二木康太
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