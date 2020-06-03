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日職／王柏融再度先發打五棒　對戰羅德鎮守左外野

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-03 11:44:00
▲世界12強棒球錦標賽，中華隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.02）
日職火腿隊今天在熱身賽出戰羅德隊，台灣好手王柏融先發擔任左外野手，打第五棒，連續2場先發出賽。

王柏融昨日比賽中3打數1安打，不過也有敲出中外野安打，表現算是穩定，而他在熱身賽打擊率也是3成。

以下為火腿打線：

 1 西川遥輝 中

 2 大田泰示 右

 3 近藤健介

 DH 4 中田翔 一

 5 王柏融 左

 6 渡邉諒 二

 7 横尾俊建 三

 8 宇佐見真吾 捕

 9 中島卓也 遊

 先發投手 河野竜生

 羅德隊先發投手二木康太

 

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