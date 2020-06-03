日職／王柏融打擊熄火　3打數未敲安連2場吞Ｋ

日職火腿隊今天出戰羅德隊，台灣好手王柏融先發打第五棒鎮守左外野，可惜三打數未敲安就被換下。
王柏融連續2場先發，他首打席面對二木康太敲出中外野飛球出局，第二打席他被內角球三振出局，第三打席他面對石崎剛，結果敲出一壘滾地球出局。
而他在3月熱身賽打擊率還有3成，並且還有敲出全壘打，日職預計6月19日就要開幕，他也需要加緊腳步。
7局上羅德隊進攻，王柏融被換下休息，由谷口雄也接替守備，羅德隊目前以5:4領先。
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