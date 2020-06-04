在不喜歡的項目破世界紀錄　英國風速少女Amy Hunt

18歲的杭特（Amy Hunt）在去年以22秒42打破18歲以下女子200公尺的世界紀錄，成為世界上跑最快的18歲少女，不只東京奧運有望站上頒獎台，未來10年也都被看好，不過其實杭特在破紀錄之前，不喜歡跑200公尺。



▲英國短跑選手Amy Hunt(圖/擷取Amy Hunt IG) 2019年以前，杭特從來沒有跑過200公尺的比賽，因為每次衝刺完200公尺都會筋疲力竭、暈眩倒地，她喜歡的是可以「速戰速決」的100公尺，可是去年卻突然興起決定報名，至今才參加過5場200公尺比賽的杭特竟然就這樣一舉破記錄，連她自己都不敢置信。



這場比賽不只改變了世界紀錄也改變杭特的人生，她的生活隨著上漲的知名度變得忙碌，成為廠商們的寵兒，還上過《VOGUE》雜誌，幸好在被工作和訓練填滿的日子裡，杭特總會留一些屬於自己的時間，回歸單純的生活。



▲Amy Hunt曾上過《VOGUE》雜誌(圖/擷取Amy Hunt IG) 運動場上超殺的杭特私下其實有內涵、有氣質，還是個學霸！目前她躊躇於這個秋天將要去哪間學校就讀，而兩所學校都是英國頂尖學府─劍橋大學、羅浮堡大學，除了成績優異，杭特還是個音樂才女，她會拉大提琴，也有參加學校的弦樂團，大家對杭特能夠兼顧各領域刮目相看，但她自己現在回頭看也覺得不可思議，不過這些事情之所以能在她的生活中維持平衡，都是因為喜歡。



▲英國短跑選手Amy Hunt(圖/擷取Amy Hunt IG) 雖然看似把生活逼得很緊，杭特其實喜歡這些項目，也喜歡忙碌的自己，她說，有些選手是在壓力中激發實力，她則是靠享受，杭特不想給自己太大的壓力，但對於東京奧運她還是很積極，相信這位風速少女一定可以繼續為她充實的生活寫下更精彩的一筆。



