中華男籃希望！唐維傑赴美追夢曝：自律是關鍵

就讀於美國NCAA D1維吉尼亞軍校的台灣小將唐維傑，自國中時期就是籃壇中備受期待的高後衛，身高約有193公分左右的他，高一那年代表三民家商征戰賽場後，隨即赴美挑戰更高殿堂，幾年過去，剛結束大一球季的唐維傑身心靈都有許多成長，也接受《動誌》訪問一談升上大學後的轉變。

▲就讀NCAA D1維吉尼亞軍校的台灣小將唐維傑(圖/擷取唐維傑IG)

身為少數站在NCAA一級戰場的台灣球員，唐維傑認為菜鳥球季最大的收穫就是處理球的細膩度，他提到：「在美國大學中，數據都像職業一樣很完整的紀錄，因此能在每場賽後透過數據分析，更知道自己還有哪部分要改進」，教練給唐維傑的定位主要是鋒線搖擺人，他透露大一球季時教練團多半希望他多觀摩一名位置相同的大四主力，並期待唐維傑能在學長畢業後頂上空位。

▲唐維傑與同學的合照(圖/擷取唐維傑IG)

談到大學生活，唐維傑笑說：「因為我是讀軍校，為了讓學生能遵守規範，對新生管範真的超嚴厲，不論服儀或是生活紀律都很要求，並非大家所想像自由的大學生活」，但唐維傑認為這並非壞事，他自認是個勇於挑戰的人，且培養自律的生活，對於球技及學業上都是有益無害。

▲唐維傑認為軍校讓自己更自律(圖/擷取唐維傑IG)

曾打過HBL，因此唐維傑對台灣高中籃球熱血的賽事氛圍不陌生，而NCAA最著名的就是超瘋狂的主場環境，對此唐維傑坦言：「真的又比台灣瘋狂很多，而且我們軍校是會規定有比賽時，全校一定要去看，所以氣氛真的超嗨，敲鑼打鼓的都是家常便飯」。



