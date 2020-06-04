中華男籃希望！唐維傑赴美追夢曝：自律是關鍵

身為少數站在NCAA一級戰場的台灣球員，唐維傑認為菜鳥球季最大的收穫就是處理球的細膩度，他提到：「在美國大學中，數據都像職業一樣很完整的紀錄，因此能在每場賽後透過數據分析，更知道自己還有哪部分要改進」，教練給唐維傑的定位主要是鋒線搖擺人，他透露大一球季時教練團多半希望他多觀摩一名位置相同的大四主力，並期待唐維傑能在學長畢業後頂上空位。
談到大學生活，唐維傑笑說：「因為我是讀軍校，為了讓學生能遵守規範，對新生管範真的超嚴厲，不論服儀或是生活紀律都很要求，並非大家所想像自由的大學生活」，但唐維傑認為這並非壞事，他自認是個勇於挑戰的人，且培養自律的生活，對於球技及學業上都是有益無害。
曾打過HBL，因此唐維傑對台灣高中籃球熱血的賽事氛圍不陌生，而NCAA最著名的就是超瘋狂的主場環境，對此唐維傑坦言：「真的又比台灣瘋狂很多，而且我們軍校是會規定有比賽時，全校一定要去看，所以氣氛真的超嗨，敲鑼打鼓的都是家常便飯」。
除了球技進步，唐維傑的英文能力同樣在這幾年大躍進，他透露每天都會要求自己花兩個小時左右在課業上，希望能將成績與籃球兼顧，順利拿到大學文憑，而訪談中，唐維傑也相當感謝「小娟姐」謝玉娟教練，他透露只要回台灣，「小娟姐」都會特別關心他，是籃球生涯中一大後盾，也期待自我要求極高的唐維傑能持續進步，成為台灣男籃新世代不可或缺的關鍵角色。