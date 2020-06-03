中職／江辰晏7局好投　猛獅打線客場敲17安擊潰富邦

富邦悍將今天在新莊棒球場派出洋投羅力迎戰統一獅，不料今天猛獅打線發威，全隊共敲出17支安打，本土先發江辰晏也力撐7局只丟2分，最終在客場以12:3扳倒對手。羅力今年雖然因為身體緊繃，而延後了開季，不過他在回歸後表現不錯，連續兩場對上聯盟各項打擊數據名列前茅的樂天，都繳出7局只丟2分的好投，加上過去對獅隊表現一直不錯，因此今天開賽頗被好能在投出一場優異的內容。不過沒想到此役他在度過了前3局後，突然無預警的遭遇到亂流，該局獅隊首位打者陳鏞基靠失誤上壘，隨後統一打線敲出6支安打、豪取6分，也讓羅莉投不滿4局就退場，接手的楊彬上場後連續投出2次三振結束這個半局。統一逆轉比分後，5局上又靠著對方中繼投手控球不穩之際，利用陳重羽的安打再奪2分；第6局陳鏞基在一二壘有人時適時敲安，先打回了1分，之後蘇智傑也擊出右外野方向的安打，送回三壘打者，獅隊這局又得2分，打回本場第10分。而統一今天的先發江辰晏，雖然前2局各被高國麟和王正棠敲出1發陽春砲，但在第3局後開始穩定下來，之後5局都沒有再掉分，最終繳出7局只失2分的優質先發。江辰晏退場之後，接手的的林威志和傅于剛也都順利完成教練團賦予的任務沒有丟分，統一今天吳傑睿和蘇智傑都有單場4安的表現，在他們二人的帶領下，一度連5局都有得分。反觀富邦始終無法串聯起有效的反攻，終場以9分之差慘烈的吞下敗仗。