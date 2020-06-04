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NBA／NBA回來了！沃神爆731開打　22支球隊將前往奧蘭多

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-04 00:12:35
▲NBA因武漢肺炎疫情，目前全面停賽中。（圖／美聯社／達志影像）
好消息！NBA回來了！根據美國著名記者Adrian Wojnarowski（沃神）爆料，今年NBA球季將於7月31日復賽，預計10月12日結束，而目前有22支球隊將前往奧蘭多「泡泡」打球。

奧蘭多迪士尼樂園成為NBA復賽地點不是秘密，不過22支球隊將各打8場比賽，以決定季後賽的方式，當然，奪冠熱門球隊湖人、公鹿等也都在其中。

此外，NBA主席Adam Silver預計會同意此方案，並且在美國時間周四，也就是6月5日決定。

比起大聯盟還在爭吵不停，NBA已經決定要復賽，也正朝著此目標邁進。

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