NBA／NBA回來了！沃神爆731開打　22支球隊將前往奧蘭多

Adrian Wojnarowski（沃神）爆料，今年NBA球季將於7月31日復賽，預計10月12日結束，而目前有22支球隊將前往奧蘭多「泡泡」打球。

奧蘭多迪士尼樂園成為NBA復賽地點不是秘密，不過22支球隊將各打8場比賽，以決定季後賽的方式，當然，奪冠熱門球隊湖人、公鹿等也都在其中。

此外，NBA主席Adam Silver預計會同意此方案，並且在美國時間周四，也就是6月5日決定。

比起大聯盟還在爭吵不停，NBA已經決定要復賽，也正朝著此目標邁進。

好消息！NBA回來了！根據美國著名記者