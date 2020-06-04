NBA／批喬丹商業優先　前綠軍球星：詹皇才是史上最偉大

前塞爾提克球星Cedric Maxwell在1988年引退，據傳在他的生涯尾聲曾有機會和公牛傳奇Michael Jordan(喬丹)同隊，不過最終未能實現。雖然兩人有過交手經驗，但Maxwell卻指出喬丹並非史上最偉大球員，甚至表示湖人「詹皇」LeBron James早就將之超越。Maxwell近日接受NBC Sports的《Arbella’s Early Edition》，解釋了為什麼詹皇在他心中才是史上最偉大，「現在LeBron James才是史上最偉大球星，他之所以是，是因為他不只活躍在籃球圈，而且還有在社會議題上面，他參與了我們關注的所有社會議題。」日前明尼蘇達男子George Floyd遭警方執法過當致死，點燃非裔美籍人士對於國內種族歧視的怒火，在全美各地組織示威遊行，甚至演變成暴動，而LeBron James在此事件也多次發表相關看法。Maxwell補充道：「每當有人說『閉嘴，給我好好打球』這種話，LeBron James就會身體力行他的思想和信仰，這也是為什麼更多球員或NBA相關人士需要站出來，並且找到和LeBron同樣的勇氣。」對於喬丹，Maxwell則批評他將商業利益放在首位，與政治議題保持一定距離「在這次疫情，喬治亞之前開放了，有一家鞋店開賣喬丹鞋，那些去排隊買鞋的孩子都沒有戴口罩。請問Nike需要這樣的宣傳嗎？請問喬丹區要這樣的宣傳嗎？」