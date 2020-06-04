NBA／聯盟明表決復賽計畫　只剩馬刺還沒重啟訓練館

美媒爆料明天聯盟將在會議中，表決通過22支NBA球隊在7月底於奧蘭多復賽計畫，今(4)天活塞宣布重啟訓練場，目前聯盟30支球隊只剩馬刺還沒有開放球場的時間表，讓外界臆測馬刺是否打算不爭了？《紐約時報》記者Marc Stein報導，22支球隊將再進行8場例行賽，預計共有88場比賽，皆閉門舉行，季後賽資格跟過往方式相同，並延續7戰4勝制。聯盟認為儘管會有抱怨出現，但這是不可避免的。儘管NBA因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）自3月中停賽至今，但近期各隊訓練場陸續解禁，活塞今天宣布重啟後，全聯盟只剩下馬刺還未公布重啟訓練館的計畫。照今天美媒爆料會被邀請去奧蘭多打復賽的隊伍也包含馬刺，停賽前馬刺以27勝36負排在第12名，是名單內勝率最低的球隊，但距離第8的灰熊有4場勝差，其實不算太遠，馬刺還沒打算重啟也讓外界出現多種臆測。美媒爆料22支將前去奧蘭多的球隊將是，停賽前西區前13名，湖人、快艇、金塊、爵士、雷霆、火箭、獨行俠、拓荒者、鵜鶘、國王、馬刺和太陽，屏除灰狼和勇士。東區則是前9名，公鹿、暴龍、塞爾提克、熱火、溜馬、76人、籃網魔術和巫師，剩下6隊黃蜂、尼克、老鷹等則提前結束賽季。