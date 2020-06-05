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中職／聯盟宣布入場大鬆綁！6月7日起可不戴口罩應援

記者吳政紘/台北報導-2020-06-05 12:39:40
▲中職會長吳志揚。（圖／吳政紘攝）
中職聯盟今天召開防疫會議，宣布因應6月7日開始，防疫可以鬆綁，座位採間隔，保持安全距離，可以不戴口罩，現場可以飲食。

會長吳志揚表示：「間隔採135、246，這樣原則去執行，一樣要保持實名制（實聯制）、安全距離。」

由於球場有距離限制，所以入場沒有上限，前天才收到體育署公文。

中職日前慢慢開放千人、兩千人入場，現在等待6月7日大鬆綁方案，就可完全不限制入場人數。

 

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