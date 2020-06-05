日職／砲轟「台灣殺手」　王柏融：不要怕揮空

日職練習賽，火腿隊台灣好手王柏融在面對橫濱DeNA灣星隊，一局上面對今永昇太就敲出右外野2分砲，這是他連續2年砲轟今永，幫助火腿以4:4跟橫濱握手言和。王柏融單場3打數1安打，2次三振，不過他砲轟今永，受訪時表示：「才剛回來時站，目前就是照打擊教練指示，積極的去進攻，不要怕揮空，好好能夠完整揮棒就很好了。」王柏融開轟，今永昇太說：「我從第一局就全力去投，應該要再慎重一點。」