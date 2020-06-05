日職／陽岱鋼9局起死回生二壘安打　幫巨人逼平養樂多

佐藤都志也轟出2分砲，總計他投1局失2分。

日職讀賣巨人隊今天回復比賽，儘管大城卓三、坂本勇人都因新冠肺炎入院，但是巨人還是跟養樂多隊展開練習比賽，陽岱鋼7局下代打上陣，敲出滾地球出局，9局下則是敲出左外野二壘安打，幫助球隊破蛋，巨人終場跟對手戰成2:2平手。陽岱鋼前一場出賽是6月2日，當時他先發鎮守中外野，4打數1安打，包括一支高飛犧牲打，貢獻1打點。陽岱鋼不但為自己爭取到曝光機會，也有機會進入開幕名單。樂天與羅德隊之戰，宋家豪先是保送岡大海，又被