中職／提升中職實力　洪總：期待多開放洋將名額

富邦悍將總教練洪一中今天針對洋將問題再度提出看法，他說：「因為我們怕壓縮本土球員，所以才開放現在這些名額，若是球隊變多，就不一定會這樣想了。」以洪總想法，若是每隊可以增加為4位洋將，其中3位是投手，1位一定要是野手，就可以補足各隊不足的地方，這樣比賽也可以更好看。中職目前規定，每隊可以註冊4位洋將，登錄3位，同時上場2位，可以上下一、二軍，不過針對洋砲，各隊都尚未找尋，希望未來有更多洋砲出現。