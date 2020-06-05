日職／619開幕沒問題！陽岱鋼等巨人球員檢驗結果出爐

日職讀賣巨人隊今天公布從一軍總教練原辰德起共96位球員、工作人員的新冠肺炎檢測，結果全部都是判讀陰性，因此全員都是健康的狀況。
由於日前坂本勇人、大城卓三選手都被檢驗出弱陽性的新冠病毒，第二次檢驗後結果為陰性，目前兩人狀況還要觀察。
不過根據他們密切接觸的人員共有26位，目前也都檢驗出是陰性的狀況，日職目前還是暫定6月19日正式開幕。
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