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中職／吳東融致勝安打　兄弟欺獅勇奪三連勝

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-05 23:01:14
▲吳東融首安出爐。（圖／吳政紘攝）
中信兄弟今天在台中洲際球場出戰統一獅隊，靠著8局下吳東融敲出致勝安打，終場以8:7險勝獅隊。

這場比賽廖乙忠先發5局被打6支安打失5分，其中還挨了蘇智傑的2發全壘打，郭阜林的全壘打，無關勝敗。

兩隊前5局打成5:5平手，兄弟首局就靠張志豪、詹子賢安打下2分，加上許基宏敲出滾地球，單局搶下3分。

詹子賢3局下敲出適時安打追加分數，岳東華高飛犧牲打再拿分數，獅隊5局由郭阜林、蘇智傑背靠背全壘打追平。

不過吳東融在8局下敲出適時安打，拿下MVP，李振昌9局雖失分仍幫球隊守住勝利。

 

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