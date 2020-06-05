中職／吳東融致勝安打　兄弟欺獅勇奪三連勝

中信兄弟今天在台中洲際球場出戰統一獅隊，靠著8局下吳東融敲出致勝安打，終場以8:7險勝獅隊。這場比賽廖乙忠先發5局被打6支安打失5分，其中還挨了蘇智傑的2發全壘打，郭阜林的全壘打，無關勝敗。兩隊前5局打成5:5平手，兄弟首局就靠張志豪、詹子賢安打下2分，加上許基宏敲出滾地球，單局搶下3分。詹子賢3局下敲出適時安打追加分數，岳東華高飛犧牲打再拿分數，獅隊5局由郭阜林、蘇智傑背靠背全壘打追平。不過吳東融在8局下敲出適時安打，拿下MVP，李振昌9局雖失分仍幫球隊守住勝利。