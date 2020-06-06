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日職／扛五棒鎮守左外野　王柏融再度先發力抗DeNA

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-06 12:25:04
▲王柏融。（圖／中職提供）
日職火腿隊今天出戰橫濱DeNA，台灣好手王柏融先發打五棒，鎮守左外野，希望延續昨日開轟手感。

火腿打線如下：

1 西川遥輝 中

2 大田泰示 右

3 近藤健介 DH

4 中田翔 一

5 王柏融 左

6 渡邉諒 二

7 石井一成 遊

8 平沼翔太 三

9 清水優心 捕

火腿先發投手 杉浦稔大

橫濱DeNA投手 平良拳太郎

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