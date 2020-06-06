日職／扛五棒鎮守左外野　王柏融再度先發力抗DeNA

日職火腿隊今天出戰橫濱DeNA，台灣好手王柏融先發打五棒，鎮守左外野，希望延續昨日開轟手感。
火腿打線如下：
1 西川遥輝 中
2 大田泰示 右
3 近藤健介 DH
4 中田翔 一
5 王柏融 左
6 渡邉諒 二
7 石井一成 遊
8 平沼翔太 三
9 清水優心 捕
火腿先發投手 杉浦稔大
橫濱DeNA投手 平良拳太郎
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