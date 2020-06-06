日職／大王超級猛！王柏融連兩天開轟打擊火燙

日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融今天在面對橫濱DeNA灣星隊比賽中先發擔任五棒，他第一打席面對平良拳太郎被三振出局，第二打席就開轟，連續2天開砲。王柏融昨天就積極出棒，第二球就砲轟今永昇太，今天面對投手井納翔一，他又敲出中外野陽春彈，在橫濱球場再次炸裂。