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日職／大王超級猛！王柏融連兩天開轟打擊火燙

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-06 13:19:41
▲王柏融（圖／吳政紘攝）
日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融今天在面對橫濱DeNA灣星隊比賽中先發擔任五棒，他第一打席面對平良拳太郎被三振出局，第二打席就開轟，連續2天開砲。

王柏融昨天就積極出棒，第二球就砲轟今永昇太，今天面對投手井納翔一，他又敲出中外野陽春彈，在橫濱球場再次炸裂。

 

 

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