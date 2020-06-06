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日職／王柏融開轟太猛！日主播讚：不愧是台灣的四成打者

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-06 13:28:50
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融今天在面對橫濱DeNA灣星隊比賽中先發擔任五棒，他第一打席面對平良拳太郎被三振出局，第二打席就開轟，連續2天開砲。

面對井納翔一約145公里直球，王柏融輕鬆扛出全壘打牆外，展現他的大王氣勢。

日本主播也誇讚說：「他不愧是台灣的四成打者！這球打得漂亮。」王柏融這球也讓球迷印象深刻。

王柏融昨日砲轟今永昇太攻佔日本媒體，今天又再次開轟，讓人感受到他今年的改變。

 

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