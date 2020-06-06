中職／王躍霖恢復狀況良好！今可望回歸守護神角色

5月共出賽7場，累積5次救援成功及1次中繼成功，且9.1局無失分，防禦率也降低為2.20，獲選為5月投手MVP。

猿隊目前已經拿下19勝11敗，主場戰績9勝2敗，很有機會拿下20勝，往季冠軍目標邁進。

樂天桃猿隊昨在對戰富邦三連戰中取下首勝，不過守護神王躍霖因為腹部不適，無法上場，今天投手教練曾翊誠表示：「他現在看起來無大礙，應該沒問題。」王躍霖才拿下5月MVP，他在