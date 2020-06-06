中職／郭嚴文千安達成　中職史上第25人

樂天桃猿內野手郭嚴文今天在桃園球場出戰富邦悍將，郭嚴文在2局上敲出中外野二壘安打，順利完成千安。郭嚴文在賽前就說：「不管快或慢，終於還是會達到。」而他也覺得千安紀錄的確也是一個通過點。郭嚴文是中職聯盟史上第25位達成千安的選手，他敲出安打後，現場也停下來表揚，並且現場球迷高喊「超級喜歡郭嚴文。」