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中職／「想見你！」柯佳嬿二度開球　老公坤達說加油

記者吳政紘/桃園報導-2020-06-06 17:46:16
▲藝人柯佳嬿開球。（圖／吳政紘攝）
藝人柯佳嬿今天在桃園球場進行開球，這是她自2009年來第二次開球，她除了感謝老公坤達外，也透露棒球運動實在不容易。

▲藝人柯佳嬿開球。（圖／吳政紘攝）
▲藝人柯佳嬿開球。（圖／吳政紘攝）
▲藝人柯佳嬿開球。（圖／吳政紘攝）
▲藝人柯佳嬿開球。（圖／吳政紘攝）
她說：「這是第一次在投手丘上投球，其實我剛剛在比賽前練習時，就有發現投手丘有點遠，有點投不到。」

不過她說：「就是不想輸呀！」而她也在準備出版新書。

▲藝人柯佳嬿開球。（圖／吳政紘攝）
▲藝人柯佳嬿開球。（圖／吳政紘攝）
▲藝人柯佳嬿開球。（圖／吳政紘攝）
▲藝人柯佳嬿開球。（圖／吳政紘攝）
 

柯佳嬿也被問到老公坤達有沒有給建議，她只說：「他跟我說加油！」

 

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