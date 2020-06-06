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中職／早上親自參加女兒畢業典禮　洪總趕場比賽

記者吳政紘/桃園報導-2020-06-06 17:57:39
▲富邦悍將總教練洪一中。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.05.08）
富邦悍將今天在桃園球場出戰樂天桃猿，猿隊總教練洪一中上午參加小女兒畢業典禮，下午則是到球場準備比賽，下午五點比賽，他很早就準備好，並且穿上球衣等待比賽開打。

洪總親臨學校，受到不少球迷跟學生歡迎，小女兒還是第一名畢業，受到學校表揚，但是洪總說：「本來下午他們邀請我去，這裡有比賽，只好跟他們說抱歉。」

不過洪總比賽時是嚴格的教練，私底下卻是很喜歡孩子的好爸爸，順勢扮演好兩種角色。

 

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