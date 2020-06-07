NBA／重談當年烏龍失誤　史密斯：我是忘記時間但沒賭球

因為2018年總冠軍賽的烏龍失誤，前克里夫蘭騎士射手JR Smith時至今日仍被許多人調侃和嘲笑，他本人近期重談此事，認為自己不應該遭此批評，因為他也很很努力想贏球。該年騎士和勇士再度於總冠軍賽碰頭，不過雙方實力已經不在一個檔次上了，騎士在首戰靠著LeBron James天神下凡的發揮，一度有機會拿下比賽，不過Smith在最後關頭搶下籃板後卻忘記時間，導致機會流失，也讓球隊在延長賽中輸球。「我一直被人問到這件事，一直要講述。」Smith這麼說道，「很有趣，那場比賽中這樣的情形在我身上發生過很多次，我不會為自己辯解，當時我太投入於我的比賽和對位之中了，我在努力搞清我該怎麼打、怎麼跑位等等。我太投入了，導致我沒有看計時器、也沒看到比分。」Smith坦言自己當下的確應該去注意時間，但他也嘗試在努力贏球了，而且不認同是因為這個失誤所以騎士才輸掉這個系列賽，「我們得面對事實。我們是否有可能贏下那輪系列賽？可能不會，但誰知道呢。但無論如何，我的努力完全是為了贏球。」「這又不是說我被一個賭徒收買了，所以我故意輸掉比賽。如果你有看比賽了，就知道我很努力贏球。任何了解我的人、和我同隊的人，都知道我是最有競爭心的人。不過，與此同時，我知道我們身處於社交媒體時代，還有各種類似事情，我也理解。」Smith最終無奈的這麼說。