NBA／美媒爆勇士若抽中狀元　「閃電俠」接班人將是首選

隨著球隊確定賽季結束，昔日王朝勁旅金州勇士的下一步會怎麼做，全聯盟都在關注。而根據《舊金山紀事報》記者Connor Letourneau報導，如果勇士球團得到狀元籤，並且不打算交易的話，那麼他們很可能會選喬治亞大學後衛Anthony Edwards。勇士去年夏天走了Kevin Durant，這一季「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson又因傷總計只打了5場比賽，導致球隊跌出季後賽。但也因禍得福，有可能可靠著選秀權來加速重建。由於勇士墊底的戰績，根據規則他們本屆選秀大會拿下首輪第一順位的機率有14%、第二順位13.4%、第三順位12.7%、第四率為12%、第五順位47.9%。在沒有很好的交易機會下，那他們將會善用選秀權來進行補強。Edwards喬治亞大學的大一賽季，場均可以得到19.1分、5.2個籃板和2.8次助攻，出色的得分能力讓他成為選秀狀元的熱門人選之一，被譽為是「閃電俠」Dwyane Wade的接班人。Letourneau分析永是拿到狀元籤的話，將會首選Edwards，而如果是抽中第2到第5順位，那麼就會考慮 Tyrese Haliburton、Deni Avdija和Isaac Okoro等人。不過下一季Curry和Thompson都會回歸，勇士後場可以給新人鍛鍊的時間不多，但是Letourneau給出的這幾人幾乎都是後衛，或是支援其他位置能力不強的側翼，讓人玩味。