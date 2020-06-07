NBA／復出送籃網進季後賽？KD：我完全不打算出戰

NBA即將在下個月底復賽，而布魯克林籃網也將會在這22支球隊當中，至於他們陣中的主力大將「KD」Kevin Durant是否會復出送球隊進季後賽，對此他本人在受訪時明確的否定了這個選項的可能。「我的賽季結束了，我完全不打算出戰。」Durant表示過去經驗讓自己在對待傷病時更加謹慎小心，「去年傷病剛剛出現時，我們就決定了我只會等到下一個賽季再复出。我根本沒有過要在這賽季打比賽的計劃。」Durant說，「對我而言等待是最好的選擇，我不認為自己已經準備好可以立即就在下個月參與那種強度的比賽。我可以擁有更多時間，為下賽季和我的剩餘生涯做準備。」去年總冠軍賽第5戰，Durant帶傷上陣幫助勇士拿下一勝，但他自己也在比賽中再度受傷，即使這個賽季轉隊後，仍必須花大量的時間來復健，而為了避免重蹈覆轍，他將不會再完全康復前出賽。「我不覺得著急，我有很多時間。我之前受傷時給了自己太大的壓力，急著復出。我看到隊友們在場上打得很開心，我也想上場。這次我覺得自己更有耐心了，我並沒有著急。我在球隊發揮出色時和復健很順利時不會太激動。我就是把握每一刻，做符合長期利益的事情。」Durant坦言年紀和經驗讓自己成熟，著急只會讓自己花更多時間，保持耐心才是上策。