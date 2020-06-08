議長盃第十屆龍舟錦標賽　30國、111外籍選手共襄盛舉

▲新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽-祭江儀式。（圖／主辦單位提供）

▲新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽-點睛儀式。（圖／主辦單位提供）

「新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽」即將於6月25日(四)、6月26日(五)接連二日在國際級專業賽道-新北市微風運河正式登場，這場展現歷史文化與多元面向的龍舟賽事，主辦單位祭出高達200萬元的賽事總獎金，吸引各方好手激烈角逐，參賽隊伍包含男子組32隊、女子組8隊以及混合組40隊，總共80支隊伍報名挑戰。近年來議長盃龍舟錦標賽深受外國朋友喜愛，本屆更有111位外籍旅台選手共同體驗這項民俗競技，他們來自瓜地馬拉、波蘭、羅馬尼亞等合計30國家，齊聚台灣準備享受一年一度的龍舟盛宴。主辦單位特於今(8)日在微風運河水域廣場舉行「祭江點睛儀式」，新北市議會蔣根煌議長與新北市政府侯友宜市長齊心為龍舟開光點睛並祭祀祝禱，祈求龍舟賽事能夠平安順利、圓滿成功。蔣根煌議長表示：「新北市議長盃龍舟錦標賽成就新北市健康之都美名，這座運動城市將繼續享譽國際，每年激發出龍舟比賽的嶄新方向。」侯友宜市長亦說道：「感謝新北市議會努力守護市民健康，在防疫為最大優先的前提下，第十屆賽事終於能夠順利舉辦，新北市將延續這項良好傳統，精彩龍舟錦標賽絕對是民族文化的最佳展現。」因應「防疫新生活運動」，參與者皆需保持社交距離，大型活動應採取實名制，確實執行人流管制及環境消毒清潔。惟本屆賽事現場不開放民眾觀賽，賽事期間將提供電視轉播與網路直播，讓民眾能夠一睹選手比賽風采。同時配合中央流行疫情指揮中心規定，進入賽事場域需接受體溫量測與酒精噴灑手部等防疫作業，全面消毒比賽船隻、船槳與活動環境，期盼各項措施維護選手健康，使議長盃龍舟錦標賽不僅傳承傳統，更要向國際樹立良好賽事典範。在家欣賞龍舟賽事之餘，即日起可至官網參與線上活動，像是趣味十足的「端午粽樂樂」網頁遊戲，還有「冠軍神預測」替支持隊伍匯聚人氣，以及留言「防疫祈福牆」為醫療人員打氣加油，就有機會抱走多功能氣炸鍋等大獎，還會抽出許多全家便利商店購物金等幸運獎，更多好康活動相關資訊，請至賽事官網查看。